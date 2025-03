Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 19 marzo: Zé Carlos, Nello Cusin ed altre ricorrenze

19: ZéedRicordate la qualificazione ai calci di rigore della Sampdoria in maglia rossa contro il Porto nel’95? Tra i ‘Dragoes’ c’i era anche Zé, sessant’anni, che con quella maglia vinse due Supercoppe del Portogallo. Il 191965 è nato anche, novanta presenze in Serie A (compreso uno spareggio) tra Bologna e Brescia e 95 nel campionato cadetto.è il trentesimo anniversario dalla dipartita di Jurgen Schutz, il quale con il Borussia Dortmund festeggiò uno scudetto. In Italia vestì le maglie di Roma, Messina, Brescia e Torino, disputando tre partite nella Coppa Italia 1963-’64. Il 191995, in Lazio-Genoa, debuttava in Serie A Leonardo Colucci: in quel match José Chamot metteva a segno l’unica rete nel campionato italiano (la prima con la casacca biancoceleste).