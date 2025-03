Fanpage.it - “Abbiamo corpi e parti di corpi, per lo più bambini e donne”. I racconti da Gaza di MSF ed Emergency

Leggi su Fanpage.it

Medici Senza Frontiere edsono due tra le ONG presenti in questi giorni a: "Il numero di feriti e vittime è enorme. I pazienti sono arrivati in massa negli ospedali, che si sono trovati in grande difficoltà nel gestire un’emergenza simile".