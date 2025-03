Sport.quotidiano.net - A2 maschile. "Macerata, salvezza centrata. Ma forse si poteva fare di più»

"I primi due set contro Ravenna sono stati da squadra d’alta classifica". Italo Vullo, dg della BancaFisiomed, è soddisfatto dellama riconosce che il valore della squadra non è da undicesimo posto. "Condivido le parole del nostro schiacciatore Ottaviani – aggiunge – il quale aveva altre aspettative quando ha firmato per noi. C’è da capire perché la squadra non ha reso secondo le sue potenzialità che si sono viste in alcune partite, però determinati aspetti non hanno funzionato a dovere in altre occasioni ed ecco spiegato il cammino". La squadra si è salvata ma non è terminata la stagione perché il 6 aprile i maceratesi saranno di nuovo in campo per gli ottavi di Coppa Italia dove affronteranno la vincente dello scontro tra Ravenna e Siena, il 13 aprile ci sarà il match di ritorno e lunedì 21 aprile l’eventuale bella in trasferta.