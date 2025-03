Lanazione.it - A1 Milano-Napoli: al via la prima fase dei lavori di ammodernamento del viadotto Borro Campora tra Arezzo e Valdarno

, 19 marzo 2025 – Sulla A1, nel tratto compreso tra, verso Firenze, prende il via, da venerdì 21 marzo, ladel piano deidel, situato al km 345+000. Le attività? prevedono, in questa, interventi di rifacimento completo della pavimentazione lungo la carreggiata nord, a cui seguiranno lavorazioni anche nella carreggiata opposta, verso Roma. In questale lavorazioni - pianificate sulla base delle analisi dei flussi di traffico con l’obiettivo di limitare il più possibile l’impatto sulla viabilità - saranno concentrate in un unico fine settimana. Dalle 21:00 di venerdì 21 alle 6:00 di lunedì 24 marzo, sarà attivata pertanto una deviazione di carreggiata in direzione Firenze, garantendo una corsia per entrambe le direzioni di marcia.