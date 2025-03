Ilrestodelcarlino.it - A teatro il Bologna dello scudetto, revival benefico

Approda domani sul palco delBetti di Casalecchio lo spettacolo scritto e interpretato da Alessandro Alberani, intitolato ‘1964-2024 Papà gioca in casa: 60 anni rossoblù’. Terza e ultima replica che va in scena per beneficenza a favore dell’associazione ’Il seno di poi’. L’inizio alle 20,45 con l’organizzazione dell’associazione ’Percorso della memoria rossoblu’, con il Collettivo 3T Rossoblu e con il CentroClubs. Il patrocinio è quello del Comune di Casalecchio per uno spettacolo ideato e interpretato dall’ex segretario generale della Cisl metropolitana ed ex presidente di Acer che sul palco racconta la storia di un padre e di un figlio che il 7 giugno del 1964 partono daper raggiungere Roma dove si svolse la finale del campionato che portò ilFc guidato da Fulvio Bernardini alla vincita del suopiù recente.