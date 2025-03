Fanpage.it - A Superga trionfa Isaac Del Toro, sua la Milano-Torino: splendida forma per il gregario di Pogacar

Leggi su Fanpage.it

Delsi è preso la 106a, la sua prima classica in carriera, dominando nell'erta finale che portava alla Basilica di. Una progressione imperiosa che gli ha permesso di arrivare in solitaria dando un segnale forte anche per la-Sanremo, dove sarà ilprincipale di Tadej