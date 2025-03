Lanazione.it - A piedi nelle colline. Da Massa a Carrara con ’Sconfinando’

Domenica tutti a passeggio con la 19 chilometri ‘Sconfinando’ della Pubblica assistenza. La partenza è prevista alle 9 da piazza Aranci a, con arrivo a Sorgnano per le 17. Questa volta il percorso si snoderà sulleapuane, dalle vigne del Candia a Sorgnano, attraversando Bonascola, Ficola e il parco Padula. L’appuntamento è aperto a tutti, non ci sono limiti di età, anche perché i pulmini della Pubblica assistenza saranno a disposizione di chi lo richiede per alcuni tratti del tragitto. Una camminata su 400 metri di dislivello, immersi nel verde tra scorci mozzafiato. Per iscriversi c’è tempo fino a venerdì: il costo è di 20 euro, 15 euro per i ragazzi fino a 15 anni e il ricavato dell’evento verrà interamente destinato all’associazione di volontariato. Sarà una giornata di trekking ma anche engastronomica grazie ai tre punti ristoro in cui i partecipanti potranno ristorarsi con bomboloni, taglierini nei fagioli e ‘cazzalà’.