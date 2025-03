Lapresse.it - A Milano sfilata di stelle per la prima italiana di ‘Biancaneve’

Dopo anni di attesa e polemiche arriva finalmente nelle sale il remake live-action di ‘Biancaneve‘, la produzione Disney forse più attacca dai detrattori della cultura woke. Il cinema Colosseo aha ospitato l’antedel remake di quello che fu il primo lungometraggio d’animazione realizzato da Walt Disney nel 1937. Alla serata tantissimi ospiti del mondo del cinema, della musica e dello sport, tra cui Sarah Toscano, Juliana Moreira con Edoardo Stoppa, Alvin, Gianluca Gazzoli, Javier Zanetti, Stefano Sensi, Francesco Toldo, Ambra Angiolini, Nicolò De Devitiis, Francesca Barra e Claudio Santamaria.La versionedel film vede la partecipazione di Serena Rossi che interpreta le canzoni della Regina Cattiva, Eleonora Segaluscio per le canzoni di Biancaneve, Arianna Vignoli doppiatrice dei dialoghi di Biancaneve, Chiara Gioncardi per i dialoghi Regina Cattiva e Alessandro Campaiola per i dialoghi e il canto Jonathan.