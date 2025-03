Ilrestodelcarlino.it - A Mercatello appuntamento al femminile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Continuano gli incontri in rosa a. Dopo l’delle scorse settimane con Annarita Calavalle sulla violenza di genere che aveva riscosso un grande apprezzamento, l’amministrazione e la biblioteca comunale raddoppiano gli appuntamenti. Assieme ai servizi socio sanitari del territorio è stato organizzato, infatti, un secondo incontro per fare rete che prevede in programma una serata aperta, occasione indicata per chiarire dubbi e fare domande. L’, che prende il nome di "Abbi cura di me, luci ed ombre al. e oltre", si terrà venerdì alle 21 in aula magna.