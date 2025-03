Ilrestodelcarlino.it - A lezione di infortunistica con la Polizia locale

L’8 marzo ladi Gatteo, congiuntamente alla Croce Verde di Gambettola, convenzionata con il Comune di Gatteo per la protezione civile, ha organizzato un corso distradale per aumentare ed elevare la qualificazione degli agenti e dei sanitari presenti. L’evento si è tenuto nel territorio di Sant’Angelo di Gatteo, dove sono stati simulati vari scenari d’incidente, comprensivi di quelli più gravi. Il Comando didi Gatteo continuerà l’addestramento dei propri Agenti e ringrazia la Croce Verde di Gambettola per il prezioso supporto personale e logistico con i suoi mezzi.