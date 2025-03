Lanazione.it - A “Le piazze del sapere” la presentazione di “Non c'è due senza uno. Nel lavoro ogni passo conta”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 19 marzo 2025 – Prosegue la rassegna Ledel, iniziativa dedicata alla promozione della lettura, promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e l'associazione culturale Pandora. Sabato 22 marzo, alle 17,30, a Palomar – Casa della Cultura, si terrà ladel libro Non c'è dueuno. Neldi Gianmarco Guerrini (Aska Edizioni). "Il nostro futuro di adulti lo iniziamo a scegliere da ragazzi, prendendo o meno le strade imposte dall'esterno o seguendo le intuizioni personali. Non c’è dueuno somiglia a un romanzo d’impresa, in cui il grande protagonista è il bisogno di svolgere un mestiere che ci rispecchi il più possibile, costi quel che costi. Sono felice di presentare il mio libro a San Giovanni Valdarno nell’ambito di una rassegna prestigiosa come Ledel