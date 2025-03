Universalmovies.it - A different man | recensione del provocatorio film di Aaron Schimber

Leggi su Universalmovies.it

Premiato come migliorai Gotham Awards, Aman diarriva finalmente nelle sale italiane a partire dal 20 marzo, distribuito da Lucky Red; vi presentiamo la nostra.Edward, aspirante attore, si sottopone a un intervento medico radicale per trasformare drasticamente il suo aspetto. Ma il suo nuovo volto da sogno si trasforma rapidamente in un incubo, perché perde il ruolo che era nato per interpretare e diventa ossessionato dal desiderio di recuperare ciò che è stato perso.Aman la nostratorna sul grande schermo con il suo terzo lungometraggio del quale oltre alla regia ne firma anche la sceneggiatura. AMan è una storia che si pone degli interrogativi, sia esteriormente e interiormente analizzando due temi antagonisti ma che allo stesso tempo si marcano stretti: body shaming e body positivity.