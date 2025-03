A che ora gioca Federico Cinà contro Comesana a Miami? Data orario e come vederlo in tv

Leggi su Sportface.it

sfiderà Francisconel primo turno del Masters 1000 di2025, torneo di scena sui campi in cemento outdoor. In Florida, in un torneo di altissimo livelloda tradizione, arriva l’atteso debutto sul circuito maggiore del migliore classe 2007 italiano. Attualmente al best ranking di n°441 della classifica Atp dopo aver vinto nove delle dieci partitete in questo 2024 tra l’ITF di Sharm el Sheikh e il Challenger di Hersonissos, il 17enne palermitano ha ricevuto una wild card per il prestigioso torneo nordamericano. Una bella occasione, la prima, di testarsi a livelli a cui senza dubbio non è ancora abituato, e vedere a che punto è del suo percorso di crescita fisica, tecnica e mentale. Dall’altro lato della rete un tennista che sta vivendo un ottimo periodo, con la semifinale conquistata nell’ATP 500 di Rio de Janeiro e un best ranking nei primi 70.