Lanazione.it - A 15 anni si riprende su Tik Tok con gioielli, soldi e una pistola

Pisa, 19 marzo 2025 – Un 15enne usava il profilo Tik Tok per mostrare, orologi e perfino una. Così gli uomini della Polizia si sono insospettiti e hanno cominciato a seguire ancora di più le spavalderie del ragazzo fino a presentarsi per una perquisizione, delegata dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Firenze, all'interno di una abitazione nel campo nomadi di Coltano, a Pisa. La perquisizione a carico del minorenne, con l'ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza di Firenze, specializzate nel rinvenimento di valori e di strumentazione tecnica in grado di rilevare la presenza di materiale prezioso, ha fatto ritrovare: un tirapugni e un passamontagna, 31in oro, 15 orologi di note marche (Rolex, Audemars Piguet, Panerai, Cartier ed altre) sulla cui autenticità sono in corso gli opportuni approfondimenti, nonché alcune garanzie e scatole Rolex non associabili ad alcuno degli orologi sequestrati.