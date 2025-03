Amica.it - A 10 anni di distanza dall'ultimo show, Roberto Benigni torna stasera in tv su Rai 1 con uno spettacolo inedito: "Il Sogno"

Leggi su Amica.it

A diecididal successo di I dieci comandamenti,in televisione.in tv il premio Oscar porta in scena un nuovodal titolo Il. Che va in onda alle ore 21.30 in diretta su Rai 1 e in Eurovisione. Ma anche in contemporanea su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay.L’artista toscano, noto per la sua capacità di unire comicità, poesia e profondità, sale sul palco per unoricco di emozioni e spunti di riflessioni.A 10diin tv su Rai 1 con uno: “Il” (foto Ansa)Che cosa è e di cosa parla “Il” diScritto da, Stefano Andreoli e Michele Ballerin, Ilsi avvale delle musiche del maestro Nicola Piovani e della regia di un veterano della tv come Stefano Vicario.