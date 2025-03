9-1-1 e Doctor Odyssey crossover | Athena di Angela Bassett che sale a bordo della nave da crociera

Leggi su Cinefilos.it

9-1-1 edichedaLe nuove immagini dell’imminentetra 9-1-1 erivelano la prima apparizione diGrant, interpretata da, adi The. L’attesissimo evento vedrà il sergentepolizia di Los Angeles di 9-1-1 risolvere un caso di alto profilo nell’ultimo dramma procedurale di Ryan Murphy. In onda su ABC, il cast di personaggi diè guidato dal dottor Max Bankman (Joshua Jackson) e dalla sua squadra mentre affrontano emergenze mediche uniche adi unadadi lusso. Nell’episodio, in onda il 26 marzo,si unisce all’equipaggio durante la settimana del casinò per indagare su una rapina al caveau.Ora, TV Insider ha condiviso le prime immagini del tempo diGrant in 9-1-1 con l’equipaggio di, che anticipano un’avventura elegante e piena di azione.