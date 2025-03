Digital-news.it - 5G Broadcast: la rivoluzione della radiodiffusione in Europa parte dalla 5BSTF

In un passo significativo verso la pianificazione del primo servizio commerciale in tutto il continente europeo, la 5GStrategic Task Force () - che comprende Media(Germania), TDF (Francia), Cordiant Capital (Regno Unito), Emitel (Polonia), CRA (Repubblica Ceca), BTCY (Belgio) e RAI (Italia), con il supporto di Rohde & Schwarz (Germania) - sta guidando lo sviluppo di una roadmap commerciale congiunta in sei mercati europei che rappresentano oltre 270 milioni di persone.è un'iniziativa creata nel settembre 2024 da Media(MB) e TDF, due importanti stakeholder dell'industria radiotelevisiva in Germania e Francia, insieme al principale fornitore di tecnologia, Rohde & Schwarz. L'obiettivo è segnalare la disponibilità del mercato del 5Ge aprire la strada alle prime reti commerciali.