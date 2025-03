Ilfattoquotidiano.it - 5 libri da leggere per la Festa del Papà: è l’eroe di tutti i bambini e per questo va festeggiato con letture imperdibili da “Cuore di papà” a “Un nuovo mondo”

Ti consiglio 5da regalare per trascorrere un momento dicon il proprio. “Ilè sempre il”: èdie perva. Ilha una grande responsabilità per la crescita del bambino, poiché attraverso di esso il bambino si identifica sviluppando la propria identità. Il ruolo paterno è una figura importante, in quanto rappresenta la figura maschile, sinonimo di protezione, ma anche rigore e regole.Un tempo questa figura veniva vista come una figura rigida e autoritaria, che imponeva i propri pensieri, senza un margine di confronto. Oggi giorno, fortunatamente, le cose sono cambiate, ihanno un ruolo presente, colloquiale e collaborativo nella vita quotidiana del bambino.Infatti, il tempo trascorso tra padre-figlio è un tempo prezioso, da custodire, da dedicare all’ascolto e al confronto.