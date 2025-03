Panorama.it - 5 film belli con padri terrificanti

Altro cheamorevoli, come lo stuntman motociclista e ladro di Come un tuono o il vate sui generis di Captain Fantastic, personaggi cinematografici esplorati in passato, genitori imperfetti ma luminosi. Per la Festa del Papà questa volta andiamo a ricercare neifigure paterne.!Freddi, anaffettivi o addirittura crudeli e orrifici, tutt’altro che edificanti, ecco alcuni deipiù cattivi del cinema. In cinqueda vedere o rivedere. 1) Shining (1980) di Stanley KubrickUn padre che lascia traumi scolpiti nella pietra, da portarsi dietro a vita. Il Jack Torrance di Shining, interpretato da un inquietante Jack Nicholson, è probabilmente il più terrificante di tutti. Con quel ghigno sadico che disturberebbe ogni notte con incubi.Nell'Overlook Hotel, è uno scrittore ex alcolista incline ad esplosioni di rabbia, che riversa la sua frustrazione per il blocco creativo sulla moglie e sul figlioletto Danny (Danny Lloyd).