29enne morta dopo intervento bariatrico per dimagrire: imputazione coatta per uno dei medici

Ci sono nuovi sviluppi nel caso di Anna Giuliano, la giovane di 29 anni deceduta presso l’ospedale Humanitas di Rozzano (Milano) due settimaneessersi sottoposta a undi chirurgia bariatrica per la perdita di peso. Il giudice delle indagini preliminari di Milano, Alberto Carboni, ha disposto l’per uno deiindagati con l’accusa di omicidio colposo. La posizione del secondo medico, che si era limitato a firmare la lettera di dimissioni, è stata invece archiviata.I giorni successivi all’: febbre e dimissioniDall’indagine è emerso che laera stata dimessa in buone condizioni il 10 marzo 2023, due giornil’operazione. Tuttavia, nei giorni successivi, mentre si trovava in convalescenza a Oleggio (Novara), ha iniziato a manifestare forti dolori addominali e febbre.