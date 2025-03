Iodonna.it - 25 sfumature di rosso: la moda detta le regole per sceglierle e abbinarle

Leggi su Iodonna.it

Il, simbolo di passione, potere e audacia, ha dominato le passerelle della Primavera-Estate 2025, declinato in una molteplicità diche vanno dallo scarlatto acceso al bordeaux profondo. Non è solo una questione di tonalità: lainsegna che scegliere ilgiusto e abbinarlo con criterio fa la differenza tra un look sofisticato e un effetto fuori tono. Ildel potere: Kate Middleton ricicla e incanta al Commonwealth Day 2025 X Come orientarsi nella scala cromatica di questo colore iconico e sfruttarlo al meglio nei propri outfit? Conoscendo le tonalità die abbinandole con cognizione di causa.