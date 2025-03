Lanazione.it - 19 marzo, Festa del Papà: perché in Toscana si dice babbo?

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 192025 – Oggi è ladel. Eppure insi continua a usare la parola. I toscani sono tra i pochi a usarla, ma non gli unici. Come mai? Lo spiega dettagliatamente la Crusca in un articolo di Consulenza linguistica sul suo sito. Il termine “” è diffuso nella medesima accezione anche in Romagna, Umbria, Marche, Sardegna e nel Lazio settentrionale. L’italiano moderno, accanto a “”, accetta anche questa forma familiare affettiva, presente in tutti i dizionari: entrambe le parole, infatti, costituiscono due forme tipiche del primissimo linguaggio infantile, costituite dalla ripetizione di una sillaba, perlopiù formata dalla vocale a e da una consonante bilabiale (p, b, m), i suoni più facili da produrre per i bambini. L’espressione “” è un vecchissimo francesismo, usato tradizionalmente anche nel nord Italia, data la contiguità di area, mentre “” risulta una espressione autoctona, ovvero assolutamente locale.