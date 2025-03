Dailyshowmagazine.com - ? Unplugged Playlist: L’Incontro con Flavio Minardo

In un nuovo episodio del podcast musicale, condotto da Donatella Palazzo e Sofia Riccaboni, è stato ospite, un rinomato musicista e compositore italiano, specializzato in musica indiana. La conversazione ha offerto spunti interessanti sulla sua carriera e sulle sonorità che caratterizzano il suo lavoro. La Passione per la Musica diha raccontato della sua infanzia e della sua crescente attrazione per la musica, inizialmente rivolta al sassofono e al violino. Tuttavia, la sua vita è cambiata quando un amico gli fece ascoltare un disco di John Fahey, un chitarrista folk country. Da quel momento,si è dedicato al fingerpicking e ha ampliato i suoi orizzonti musicali verso il rock e il jazz, fino a scoprire la musica indiana negli anni Ottanta.