Zio Vanja di Cechov | Antonio Syxty riflette sul tempo e il teatro

Perché Ziodi? A rispondere è il poliedrico direttore e regista: "Più di 20 anni fa mi ero avventurato con coraggio in un Giardino dei ciliegi alLitta di Milano. Ho usato la parola “coraggio”, ma a distanza dipotrei aggiungere anche la parola ‘incoscienza’, anche se fu uno spettacolo riuscito per il pubblico e per la critica di allora. Lo ricordo con affetto e piacere. Credo, a distanza di anni, che fosse anche un buon lavoro". E ora, perché? "Una ragione è quella del “”. Inc’è il rapporto con ilche è misterioso e determinante. Ilnel suo scorrere degli anni, le età, gli avvenimenti. Ma anche ildelle stagioni e quello atmosferico conrali, schiarite, piogge, sole, afa". Ancora, "lo scorrere delattraverso le ore del giorno e della notte, quando non si riesce a dormire e si parla, ci si lamenta, si fanno discorsi di “bassa filosofia”".