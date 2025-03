Inter-news.it - Zielinski rientro lontano: la sensazione dopo l’infortunio con l’Inter

Leggi su Inter-news.it

sfrutterà la sosta delle nazionali per permettere ai giocatori attualmente fuori per infortunio di recuperare. Lo staff medico nerazzurro dovrà gestire con cautela il problema di Piotr.LA SITUAZIONE – Lo scontro diretto vinto dala Bergamo contro l’Atalanta, ha dato modo alla squadra di Simone Inzaghi di arrivare alla pausa delle nazionali con un buon margine di vantaggio sulle inseguitrici in campionato. Anche in emergenza in alcuni reparti, soprattutto sugli esterni, i nerazzurri hanno tenuto “botta”, e si trovano dove volevano essere al momento topico della stagione: in corsa su tutti gli obiettivi. Simone Inzaghi e il suo staff adesso sperano di ritrovare presto i giocatori infortunati, per avere tutta la rosa a disposizione per i prossimi decisivi impegni. Si dovrà aspettare di più per rivedere in campo Piotr