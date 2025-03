Juventusnews24.com - Zazzaroni non ha dubbi: «Può essere lui la soluzione ai problemi della Juventus». L’analisi dopo l’ultima settimana da incubo

di RedazioneNews24non ha: «Potrebbelui laai».del giornalistadaIntervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport Ivanha parlato cosìJuve a due giorni dalla sconfitta contro la Fiorentina.– «Alla Vecchia Signora in crisi di (troppe) identità non serve un cambio immediato in panchina. Lasta vivendo una crisi d’identità profonda, ma lanon è un’immediata sostituzione di Thiago Motta – con chi, poi? –, bensì un ‘sostitutor’ (una semplice ‘erre’ può fare tutta la differenza del mondo). Da mesi si rimprovera a Motta di non aver ancora compreso appieno lae la sua natura particolare, mentre ai giocatori si contesta la mancanza di carattere e spirito per affrontare con determinazione la realtà di uno dei club più nobili e complessi del calcio italiano.