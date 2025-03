Inter-news.it - Zalewski rimane ad Appiano! L’obiettivo per il recupero – TS

Nicolaera stato convocato dal Ct della Polonia Michal Probierz, che poi si è scusato e ha revocato la chiamata al calciatore infortunato. L’Inter si pone un obiettivo per il suosecondo Tuttosport. CASO – Michal Probierz, Commissario Tecnico della Polonia, aveva convocato Nicolanonostante l’infortunio rimediato più di tre settimane fa con l’Inter. La nazionale aveva scavalcato lo staff medico nerazzurro, che non ha mai dato il via libera per il ritorno in campo del calciatore.ha saltato anche la trasferta di Bergamo e per questo la Polonia ha revocato la convocazione. L’esternoquindi adGentile e si pone un obiettivo per il– Domani tutti gli infortunati si riuniranno adGentile, compreso. Venerdì ricominceranno gli allenamenti per gli altri che non hanno ricevuto la convocazione dalla rispettiva nazionale.