Juventusnews24.com - Zaccheroni certo: «La Juve non mi sembra connessa, c’è un continuo ricambio di uomini. Mi dispiace per Thiago Motta ma…»

di RedazionentusNews24sul momento dellae su: tutte le dichiarazioni dell’ex allenatore bianconeroL’ex allenatore bianconero Albertoha parlato a margine del Premio Maestrelli del momento della: le parole riprese da TMW.PAROLE – «Lantus, per esempio, non mi. E questo mi stupisce, perchél’anno scorso ha fatto un grandissimo lavoro, ha ottenuto risultati importanti, ha valorizzato i giocatori della rosa e ha dato un’identità alla squadra. Quest’anno, invece, mi aspettavo molto di più. Credo che lantus non abbia ancora trovato la quadra. Non so il motivo preciso, ma c’è undi. Solo l’allenatore può sapere il perché. Miper, perché il lavoro che ha fatto lo scorso anno a Bologna non può essere un caso.