Game-experience.it - Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition riceve il trailer di lancio, spettacolare e carico di azione

Nintendo ha pubblicato ildidiX:, celebrando l’imminente uscita del gioco su Nintendo Switch, in programma nella giornata del 20 marzo. Il video, ricco die momenti epici, mette in evidenza la vastità dell’open world, le battaglie frenetiche e la profonda narrativa che caratterizzano il titolo. Questa edizione definitiva, più di una semplice remaster, introduce miglioramenti tecnici, una storia completamente inedita e nuove avventure per vecchi e nuovi giocatori.Dopo aver scoperto che la nuova esclusiva Switch ha ricevuto voti stellari dalla stampa specializzata, segnaliamo che ildi cui sopra si apre con una sequenza narrativa che riassume le premesse della storia, ambientata sul pianeta Mira, dove gli ultimi superstiti dell’umanità combattono per la sopravvivenza.