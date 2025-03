Game-experience.it - Xbox Game Pass, Microsoft ha rivelato i 10 giochi che verranno rimossi il 31 Marzo 2025

Leggi su Game-experience.it

hache 10lasceranno il catalogo dinella giornata del 31, il servizio in abbonamento che offre una vasta gamma diper console e PC. Tra i titoli in uscita spiccano Monster Hunter Rise e quattro capitoli della celebre serie Yakuza. Questa rotazione periodica deioffre agli abbonati l’opportunità di scoprire nuove esperienze, ma implica anche l’addio a titoli amati.Ebbene sì, contestualmente all’annuncio della seconda ondata di titoli in arrivo anel, il colosso di Redmond ha condiviso l’elenco completo deiin uscita dal servizio in abbonamento:Lil Gator– Disponibile su PC,Series XS eOne.Hot Wheels Unleashed 2 – Turbo Charged – Disponibile su PC,Series XS eOne.MLB The Show 24 – Disponibile suSeries XS eOne.