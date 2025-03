Game-experience.it - Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi gratis di Marzo 2025

haproprio in questi minuti ladididi questo mese di, tornata di titoli dedicata anche in questo caso agli abbonati in possesso di unaOne, di unaSeries XS, di un PC da gaming oppure di un dispositivo mobile attraversoCloud Gaming.Scopriamo quindi qui sotto quali sono i titoli che arricchiranno ilnel corso di questo mese:33 Immortals (Preview) (Cloud, PC, eSeries XS) – Disponibile da ora suUltimate, PCOctopath Traveler II (Series XS) – Disponibile dal 19suStandardTrain Sim World 5 (Console) – Disponibile dal 19suStandardMythwrecked: Ambrosia Island (Cloud, Console, e PC) – Disponibile dal 20suUltimate, PCStandardBlizzard Arcade Collection (Console e PC) – Disponibile dal 25suUltimate, PCStandardAtomfall (Cloud, Console, e PC) – Disponibile dal 27suUltimate, PChache dalla giornata del 26ilCore riceverà tre nuovi:TunicBatman: Arkham KnightMonster SanctuaryGiunti alla fine dell’articolo consigliamo di scoprire la primadididel, aggiungiamo inoltre che sono già 6 i titoli confermati per Aprile