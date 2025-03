Nerdpool.it - X-Men ’97 – Arriva un sorprendente annuncio per la terza stagione

Una delle star di X-Men ’97 ha indicato quando tornerà in cabina di regia per registrare le battute della. X-Men ’97 ha conquistato il fandom quando ha debuttato su Disney+ l’anno scorso. La primadi X-Men ’97 è stata ricca di colpi di scena e di drammi, offrendo qualcosa ai nuovi fan e a coloro che sono tornati dalla serie animata degli X-Men degli anni Novanta. Sappiamo già che ci sarà la secondadi X-Men ’97, con l’di una nuova squadra e di un numero ancora maggiore di cattivi, e lasi sta già preparando per iniziare a registrare le voci.La star di X-Men ’97 Lenore Zann, che dà la voce a Rogue nella serie animata, ha rivelato che la prossima settimana entrerà in cabina di regia per iniziare a registrare le linee vocali. “Sto per entrare in studio la prossima settimana per iniziare la, quindi ho molte cose da aspettarmi”, ha dichiarato la Zann a Collider in occasione di un panel durante l’Indiana Comic Convention della scorsa settimana.