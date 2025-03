Zonawrestling.net - WWE: SmackDown cala negli ascolti ma bissa il miglior rating dal ritorno su USA

L’episodio di WWEandato in onda venerdì 14 marzo 2025 su USA Network ha registrato una media di 1.571.000 spettatori, con un calo del 9,8% rispetto alla settimana precedente. Nonostante questo, lo show ha pareggiato il suonella fascia demografica 18-49 anni da quando è tornato su USA Network lo scorso anno.I dati di ascolto disu USA Networksi è posizionato al secondo posto tra tutti i programmi televisivi con undi 0,52 nella fascia demografica 18-49. Questo valore è identico a quello della settimana precedente e pareggia ilrisultato ottenuto in questa categoria dall’episodio di debutto su USA Network del 13 settembre dell’anno scorso.Lo show si è trovato in diretta concorrenza con la partita di basket tra Duke e North Carolina trasmessa su ESPN, che ha dominato glitelevisivi con undi 0,56 nella fascia 18-49 e 2.