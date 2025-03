Zonawrestling.net - WWE prova a fronteggiare All In? Non solo SNME, anche Smackdown “vicino” al PPV AEW

La WWEa mettere benzina sul fuoco. E nonperché ci troviamo in piena Road to Wrestlemania, masul fronte della “guerra” con la AEW, la sua prima e diretta concorrente. Come ben sapete, infatti, la promotion di Tony Khan terrà l’ormai consueto appuntamento con All In, il suo più grande show estivo, in Texas, precisamente nell’immenso Globe Life Field di Arlington, Texas, e non a Londra, dove tornerà per l’edizione 2026. E la mossa della concorrenza, ovvero proprio della WWE,a diminuire, almeno in parte, il successo del PPV per eccellenza in casa AEW.a San Antonio riprogrammato pochi giorni dopo All In, che andrà in concomitanza con Saturday’s Night Main Event! I dettagliSecondo un report del sempre fidato Fightful, la WWE avrebbe dovuto tenere un episodio dia San Antonio, Texas, il prossimo giugno ma questa data sarebbe cambiata dopo una comunicazione interna avvenuta nella giornata di ieri.