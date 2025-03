Zonawrestling.net - WWE: Natalya vuole l’ingresso di Fit Finlay nella Hall of Fame

Ci sono molti nomi nel mondo del pro wrestling che sono stati fondamentali per lo sviluppo del business, ma che non hanno ancora ricevuto un’introduzioneofper i loro contributi. Tra questi c’è Fit, e ora sembra che ci sia una spinta affinché venga finalmente introdottoWWEofha scritto su Twitter commentando un filmato d’archivio di Fitmentre lottava in World of Sport. Ha elogiato il video ed espresso la sua convinzione chemeriti un postoWWEof, affermando di essere sicura che un giorno verrà introdotto, scrivendo: “Riprese davvero fantastiche! Se c’è qualcuno che merita di essereof, è Fit. E so che un giorno lo sarà!”Very cool footage! If anyone deserves to be in theof, it’s Fit