Zonawrestling.net - WWE: La WrestleMania Week si accende con “The Roast of WrestleMania”

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE porta il divertimento a Las Vegas con un nuovo evento: Theof. Previsto per il 20 aprile al BleauLive Theatre, questoa porte chiuse e non televisivo vedrà la partecipazione di Tony Hinchcliffe e di diverse WWE Superstar , tra cui Sami Zayn, The Miz, Braun Strowman e Paul Heyman.In un comunicato stampa, la WWE ha confermato l’evento in collaborazione con Fontainebleau Las Vegas, l’hotel ufficiale di41. Lo spettacolo inizierà alle poche ore dopo la serata finale di41 all’Allegiant Stadium.“Hinchcliffe, il comico di fama internazionale, uno dei migliorier al mondo e la mente dietro Kill Tony, riunirà i migliori comici e intrattenitori per una serata indimenticabile piena di risate e grandi sorprese”, si legge nel comunicato stampa.