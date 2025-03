Zonawrestling.net - WWE: John Cena heel? R-Truth non riesce a crederci

Leggi su Zonawrestling.net

La prima apparizione dia RAW dopo il suoturn a Elimination Chamber è stata puro caos.Il Forest National di Bruxelles, in Belgio, è esploso in un mix di fischi assordanti e cori “you sold out” mentreinsisteva sulla sua nuova attitudine. Per quasi 30 minuti, ha insultato i fan, definendoli “orribili” e accusandoli di “prendere e prendere senza dare nulla in cambio.”Il pubblico non l’ha presa bene, sommergendolo con cori come “shut the f* up”. Ma il vero momento clou della serata è arrivato quando Cody Rhodes è intervenuto, mettendo a taceree dicendogli che voleva affrontare il “vecchio” a WrestleMania 41, non questo “piagnucolone”.Il WWE Universe sotto shock, R-più di tuttiMentre il WWE Universe sta ancora cercando di elaborare la trasformazione di, una persona che sembra avere particolarmente difficoltà ad accettarla è R-