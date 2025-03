Zonawrestling.net - WWE European Tour 2025 – Il racconto di SmackDown a Barcellona vissuto in prima persona da ZW

Lo scorso venerdì ha finalmente avuto inizio ileuropeo della WWE, il primo a coinvolgere in tutto e per tutto la Road to WrestleMania.Questo pazzonon ci ha infatti donato solo il turn di John Cena o la sorpresa di Jey Uso nel Royal Rumble match maschile, bensì ci ha portati a vivere tutti inil percorso e la costruzione verso lo show più importante dell’anno, lo “Showcase of Immortals”.Ebbene, la Spagna, più precisamente la città die la sua Olimpic Arena, è stato il territorio in cui ho potuto vivere questa nuova e importante esperienza ine insieme ad un amico e collega nel progetto Pro Wrestling Culture, Valentino Spataro.Lo show in se ci ha regalato qualche piccola “chicca”, come per esempio la rissa tra Tiffany Stratton e Charlotte Flair, con tanto di volo della campionessa femminile da un piccolo scorcio di stage.