WWE: Cody Rhodes batte Dominik Mysterio e lancia un messaggio ai fan di Bruxelles nel Raw post-show

non ha avuto la serata più impegnativa a RAW, ma ha reso il suoa John Cena forte e chiaro.“The American Nightmare” ha detto a Cena che voleva affrontare la sua versione di un tempo a WrestleMania 41, non l’uomo amareggiato e segnato che è diventato. Il pubblico diera tutto dalla parte die non ha mancato di farlo sapere a Cena, dando vita a una delle reazioni più sbite degli ultimi tempi.Dopo che le telecamere si sono spente,è tornato sul ring per affrontare un avversario a lui familiare:. Il dark match–RAW ha vistosconfiggere Dom per la diciottesima volta consecutiva, mantenendo la sua striscia di dominio sul membro più problematico dei Judgment Day. Terminato il match,ha interagito con il pubblico e ha detto ai fan che, se vogliono un PLE in Belgio, dipende tutto da loro: “È tutto nelle vostre mani”, ha detto, chiarendo che la richiesta dei fan gioca un ruolo fondamentale nella pianificazione degli eventi futuri della WWE.