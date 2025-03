Zonawrestling.net - WWE: Annunciato il torneo per i WWE ID Championship, ecco quando inizierà e dove

Il programma WWE ID,nell’ottobre 2024, è finalmente pronto a fare il suo grande passo avanti con l’istituzione dei titoli maschili e femminili. La compagnia ha confermato che i tornei per determinare i campioni inaugurali prenderanno il via durante il weekend di WrestleMania.Dettagli sulWWE IDIl programma WWE ID è stato concepito come un’opportunità per giovani wrestler indipendenti di sviluppare le proprie abilità lavorando con scuole selezionate, prima di mettere in pratica quanto appreso sia nelle promotion indipendenti che negli episodi di “WWE EVOLVE“.Sia gli uomini che le donne coinvolti nel programma avranno la possibilità di competere per i rispettivi WWE ID. La WWE ha confermato che entrambi i campioni inaugurali verranno determinati attraverso uncheufficialmente durante il weekend di WrestleMania.