Wta Miami 2025 | Bronzetti raggiunge Paolini al secondo turno ko Cocciaretto e Stefanini

Una vittoria e due sconfitte, questo il bilancio per l’Italtennis al primodelOpen, ildei due ‘1000’ sul cemento nordamericano. Solamente Luciariesce are Jasmine(esentata dal primo), con Elisabettae Lucreziacostrette invece a salutare la Florida.IL TABELLONE AGGIORNATOOttimo debutto perProsegue la positiva trasferta nordamericana di Lucia, che dopo il terzoraggiunto a Indian Wells parte bene anche in Florida, con una bella affermazione con lo score di 6-4 6-3 sull’iberica Jessica Bouzas Maneiro, n°58 della classifica WTA. Un match certamente caratterizzato dai numerosi errori della spagnola, ma con Lucia però sempre in grado di rispondere presente in quei momenti in cui l’avversaria sembrava prendere fiducia.