Win or Lose | la recensione di una serie che mette in scena le emozioni

Sembra che la Pixar abbia colto nuovamente nel segno con Win or. La nuovaoriginale targata Disney e che potete trovare su DisneyPlus in 8 splendidi episodi. Tutte le puntate, alla fine, si vanno a collegare a quella finale ed in ogni singolo racconto troviamo un personaggio che deve affrontare diversi problemi personali ed emozionali. Inoltre, sil’accento su argomenti attuali, molto importanti e profondi.Laracconta di una squadra giovanile di softball, i Pickles, formata sia da maschi che da femmine, che sta giocando il campionato nazionale e deve raggiungere la finale. Sono diversi gli elementi sui quali si sofferma la. A partire dalla figlia del coach della squadra, una bambina insicura che viene spesso sovrastata dalle sue incertezze. O anche il ricevitore dei Pickles che viene rappresentata come una ragazza tuttofare, ma che quando le si para davanti un ostacolo, ogni cosa intorno a lei inizia a levitare, quasi fosse irrangiungibile.