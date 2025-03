Lanazione.it - Will Smith in Toscana: il concerto estivo nell’ambito del suo tour mondiale

Massa, 18 marzo 2025 –ha annunciato il suo imminente'Based on a True Story', che toccherà il Marocco, l'Europa e il Regno Unito. Con l’unica data in Italia che sarà in, a Villa Alpebella, la residenza di Andrea Bocelli,del Big Art Festival. "Siamo pronti a una grande serata a Villa Alpebella – dice l’organizzazione del Big Art – la residenza privata del leggendario tenore”. L'artista vincitore del Grammy, attore e poliedrico intrattenitore, si esibirà in numerosi festival internazionali, tra cui Mawazine in Marocco, Positiv Festival in Francia, Dreambeach in Spagna e Big Art Festival in Italia. Gli spettacoli principali diinizieranno il 13 luglio ad Amburgo, in Germania, prima di arrivare a Francoforte, Cardiff, Manchester, Londra, Parigi e altro ancora.