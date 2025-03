Sport.quotidiano.net - Wiggins, la rinascita dopo la bancarotta. "Oggi va meglio"

Roma, 18 marzo 2025 – The rise and fall, andata e ritorno: per mutuare un'espressione delle sue zone, Bradleye la sua stella negli ultimi anni hanno vissuto diverse parabole diametralmente opposte prima delle rincuoranti ultimissime notizie fornite proprio dal diretto interessato. La crisi e ladi(e l'aiuto di Armstrong) Dal Tour de France vinto nel 2012, oltre ai tanti allori specialmente su pista, al dissesto economico che aveva portato allaa causa di un debito di oltre 2 milioni di sterline: l'ex corridore se l'è vista brutta ma, come dichiarato ai microfoni di CyclingNews, il peggio sembra essere alle spalle. Prima però tocca rievocare l'origine dei mali. "Rimpiango di non aver prestato attenzione ai miei affari mentre correvo. Accade spesso agli atleti: guadagni molto e se non sei oculato altre persone se ne approfittano.