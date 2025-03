Ilpescara.it - Watch mania: settima edizione della mostra scambio dell’orologio d’epoca e non

Leggi su Ilpescara.it

Si terrà a Pescara ladi, la famosadedicata a collezioni e appassionati di orologi.Sarà possibile scambiare o acquistare orologie non. In fiera ci saranno brand italiani e accessori per il mondo orologiero targato made in Italy.