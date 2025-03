Robadadonne.it - War anxiety: come affrontare la paura della guerra e gestire l’ansia

Non c’è giorno in cui, accedendo la televisione, sfogliando un giornale o scrollando le pagine dei social, non ci si imbatta in notizie riferite alle guerre in corso e alla possibile minaccia di quelle che potrebbe generarsi in un futuro più o meno prossimo. E se da un lato alcuni degli scenari descritti sono più che concreti e reali,latra Ucraina e Russia o il conflitto che interessa il Medio Oriente tra Israele e Hamas, dall’altro ci sono notizie che riguardano previsioni fatte in base all’andamento degli eventi. Ma che in quanto previsioni non è detto che si avverino e comunque non riguardano il momento presente.Ipotesi che, però, contribuiscono in modo massiccio alla nascita di ansie e paure riferite alla, la cosiddetta war. Si tratta di quei sentimenti di ansia e stress legati ai conflitti globali in corso e a quelli che potrebbero nascere e interessarci direttamente.