Palermotoday.it - Walter Ricci: "Io e Arisa ci siamo lasciati, il colpo di fulmine era arrivato in aeroporto a Palermo"

Leggi su Palermotoday.it

Sembrava amore e invece.e il musicistasi sono. A dichiararlo è stato il pianista in un'intervista al Corriere della Sera. Ha usato parole lapidarie, frasi telegrafiche senza spendere poi molti complimenti per la donna che gli è stata accanto per quasi un anno. "In.