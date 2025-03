Metropolitanmagazine.it - Walter Ricci: “Con Arisa è finita, era complicato stare insieme”

Si conclude la storia traedavviata la scorsa estate, quando l’artista partenopeo e l’interprete lucana si mostravanosui canali social.Una carriera ventennale alle spalle per il 35enne, nel corso della quale ha collaborato con nomi del calibro di Quincy Jones, Michael Bublè e Fabrizio Bosso per citarne alcuni.è un musicista molto conosciuto nel panorama jazz e la scorsa estate è rimbalzato sulle pagine gossip per la storia con. Intervistato dal quotidiano meneghino ha raccontato sul primo incontro avvenuto in Sicilia: “In aeroporto, a Palermo. Un stato un caso. È scoppiato subito qualcosa ed è incominciata una relazione“. Successivamente i due venivano allo scoperto sui social dove la voce di Sincerità, pubblicava i primi scattial musicista nel corso dell’estate.