Vuelle A Rimini trasferta in bilico per i tifosi

Settimana corta per la: si torna in campo venerdì sera al Flaminio per la diretta di Rai Sport, che ha scelto il derby trae Pesaro per accendere le telecamere (si gioca alle 20.45) sull’anticipo di questa 33esima giornata. La società romagnola aveva deciso da tempo di lanciare il "Riviera Banca Day", ovvero la classica giornata in cui gli abbonamenti non valgono chiedendo anche agli abbonati, quest’anno a quota 1.599, di acquistare il biglietto per dare una mano al club. Ma i risultati negativi degli ultimi tempi, eliminazione in Coppa Italia compresa, che hanno allungato a quattro i ko consecutivi della squadra di Sandro Dell’Agnello, non hanno prodotto sinora una prevendita di quelle che ci s’aspettava. Ecco perché ipesaresi un po’ ci sperano che si possano aprire varchi un po’ più larghi per un esodo che risulta ancora ‘bloccato’.