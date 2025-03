Von der Leyen | l' Ue deve essere riarmata

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.00 "Se l'Europa vuole evitare la guerra,prepararsi alla guerra". Così la presidente della Commissione Ue von der, parlando alla Royal Danish Military Academy. "Mosca si prepara al confronto con l'Europa", aggiunge. "Entro il 2030 l'Europaper avere una deterrenza credibile",afferma. "Investire in munizioni,droni,aerei e missili,intensificando gli appalti congiunti". Occorre creare "un mercato europeo" per la difesa.Task force congiunta con l'Ucraina per coordinare il sostegno militare dell'Ue.